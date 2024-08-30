[２９日 ロイター] - 米調査会社ＪＤパワーとグローバルデータによると、８月の米新車販売台数は前年同月比で約４．２％増の１４３万７９５４台と予想されている。レーバーデーの週末が含まれることが増加の要因。季節調整済み年率換算（ＳＡＡＲ）ではほぼ横ばいの１５３０万台となる見通し。取引価格は前年比１８９５ドル減の４万４０３９ドルと予想されている。グローバルデータの自動車部門調査担当バイスプレジデント、ジ