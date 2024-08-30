156.95一目均衡表・雲（上限） 156.17一目均衡表・雲（下限） 154.48100日移動平均 151.14200日移動平均 148.72ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.46一目均衡表・基準線 146.51エンベロープ1%上限（10日間） 145.9321日移動平均 145.40一目均衡表・転換線 145.0610日移動平均 144.82現値 143.61エンベロープ1%下限（10日間） 143.14ボリンジャーバンド2