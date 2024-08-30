『ソウ』シリーズ最新作『ソウX』より、予告とポスタービジュアルが解禁された。【動画】ジグソウが医療詐欺の被害者に？命の尊さを説くゲームが始まる映画『ソウX』日本版予告映画『ソウ』シリーズは、猟奇殺人鬼“ジグソウ”が、命を粗末にする者に生死を賭けたゲームを行わせるサイコスリラー。ジェームズ・ワン監督が手がけた第1作が2004年に公開されると、一大センセーションを巻き起こし、謎の人物ジグソウが仕掛け