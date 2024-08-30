◆米大リーグドジャース６―３オリオールズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５打数無安打で３戦ぶりのノーヒットに終わった。１４安打のチームの先発野手で唯一ヒットがなかった。オ軍先発は今季メジャーデビューの左腕・ポビッチだった。初対戦の大谷は初回先頭の第１打席