JR九州は31日（金）の運転計画を発表しました。大分県内については以下の通りです。 31日大分県内の運行計画（30日午後1時時点） ◆九州横断特急 熊本～大分・別府全列車運休 ◆３６ぷらす３ 宮崎空港・宮崎～別府全列車運休 ◆あそぼーい！ 熊本～別府全列車運休 ※最新の運行状況はJR九州Webサイトでご確認ください。