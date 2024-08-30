◇インターリーグドジャース6−3オリオールズ（2024年8月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が29日（日本時間30日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席を迎えた時点でイチロー、松井秀喜に次ぐメジャー通算3000打数に到達したが、5打数無安打で3試合ぶりの無安打に終わった。先発野手唯一の無安打で打率は.292に下がった。チームは今季17度目のチケット完売となった一戦を6―3で競