【「むこうぶち」原画展】 開催期間：9月13日～10月14日 会場：三省堂書店有楽町店、三省堂書店名古屋本店 三省堂書店有楽町店および名古屋本店にて、マンガ「むこうぶち」の連載25周年を記念した原画展が開催される。期間は9月13日から10月14日まで。 等身大ポスター1（ポスターにサイン入り） 等身大ポスター2（ポスタ&#12540