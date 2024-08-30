優未（毎田暖乃）がのどか（尾碕真花）に持ちかけた麻雀勝負は、優三（仲野太賀）譲りの緊張時にやってくる優未の腹痛＝ぎゅるぎゅるによって休戦。『虎に翼』（NHK総合）第110話では、星家の家族のようなものの行方が描かれた。 参考：『虎に翼』第22週「女房に惚れてお家繁盛？」を振り返る麻雀で生まれた家族の絆 麻雀勝負の条件は、優未が勝った場合、「寅子と優未の何を好きになれないのか、のどかが正直に話し解決策