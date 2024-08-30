ＲｅＹｕｕＪａｐａｎが後場に急伸している。３０日午後１時半、株主優待制度の拡充について開示し、材料視されたようだ。ＲｅＹｕｕストアで利用できる３０００円割引券を保有株数に応じた枚数分、贈呈する現行の株主優待に加え、スマートフォンやタブレットのオンライン買取サービス「ＲｅＹｕｕスマホ・タブレット買取」で利用できる買取増額券を新たに贈呈する。１０００円分の買取増額券を保有株式数１００株