『しょせん他人ごとですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』（写真：番組公式Xより引用）今夏は芸能人やスポーツ選手のSNS炎上騒動が続いた。そんな中で、夏ドラマ『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』（テレビ東京系）が注目を集めている。本作は、 “しょせん他人事”をモットーにし、ネットトラブルの訴訟を得意とする弁護士・保田理（中島健人）が主人公。SNSの誹謗中傷や、悪意のあるデマなど、誰もが“