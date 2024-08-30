（台北中央社）台北市内に建設中の複合商業施設「京華広場」を巡る贈収賄疑惑で、台湾台北地方法院（地裁）は30日までに、野党・国民党の応暁薇台北市議とその助手、施設の開発を手掛けるコア・パシフィック・グループ（威京総部集団）の沈慶京主席（会長）の3人の勾留と接見禁止を決定した。京華広場を巡っては、2021年に容積率が当初の560％から840％に大幅に拡大されており、今年5月、告発を受けて台湾台北地方検察署（地検）が