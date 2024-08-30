サンフレッチェ広島は、8月31日（土）にエディオンピースウイング広島で行われるFC東京戦を、通常通り開催する予定だと発表しました。しかし、今後の台風の進路や交通機関の状況によっては、試合中止またはキックオフ時間変更の判断をする可能性があるとしています。変更の場合は、サンフレッチェ広島公式HPおよび公式Xにて知らせるということです。（8月30日正午時点の情報）