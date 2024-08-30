【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■同時公開になったMVは、ファンの前で「Hey Hello」を初披露したパフォーマンス映像 ノルウェー出身でアワード受賞歴のあるシンガーソングライター、ペダー・イライアスと、ASTROのメンバーで“顔天才” “顔面国宝”と評され、Instagramのフォロワー数4,600万人を誇るチャウヌによる豪華コラボレーションシングル「Hey Hello」