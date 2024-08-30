Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木） 9:00 〜 2024年9月4日（水） 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。 現在、動画配信サービスの視聴に特化し最先端の量子ドットディスプレイテクノロジーを搭載したXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi TV A Pro 2025シリーズ（ELA5537TW