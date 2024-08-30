厚生労働省厚生労働省は30日、過去1年のギャンブル依存が疑われる18〜74歳の割合は1.7％だったとの2023年度実態調査の報告書（速報）を発表した。前回の20年度調査（1.6％）と同水準。年代では40代2.4％、30代2.1％の順に多かった。厚労省担当者は「専門医療機関の整備など引き続き対策を取りたい」としている。調査は国立病院機構久里浜医療センター（神奈川県横須賀市）が実施。全国1万8千人に調査票を送り8898人の有効回答