Image: Nothing 2倍オーバー！「透明デザインのガジェット」の代名詞ともなってきたブランド、Nothing。「Phone (2a)」や「ear」といった売れ筋モデルに続いて、お手ごろ価格のサブブランドCMFの製品も好調です。CMFのデザイン、すごい好きだ。ノリに乗ってるNothingですが、その成長は数字にも現れているみたいですよ。1年前から大きく飛躍アメリカの調査会社Canalysのレポートによると、