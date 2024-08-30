【モデルプレス＝2024/08/30】タレントの峯岸みなみが8月29日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberの東海オンエア・てつやからのサプライズを明かした。【写真】てつやが峯岸みなみにサプライズで渡した贈り物◆峯岸みなみ、てつやからのサプライズを公開峯岸は「まさかまさかのサプライズケーキ&花束。大好きなシャインマスカットのケーキ美味し過ぎたし、なによりも気持ちが嬉しゅうて嬉しゅうて。あんなに泣いてしまうと