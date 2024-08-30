気象台は、午後1時58分に、大雨警報（土砂災害）を善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】香川県・善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表香川県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■善通寺市□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水3時間最大雨量