『神南火（かむなび）ー忌部神奈・女の神話シリーズ』 ©星野之宣／小学館現在、最新作『宗像教授世界篇』を執筆中の星野之宣氏が描くもうひとつの伝奇ロマン！この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます「宗像教授シリーズ」で、宗像伝奇（むなかた・ただくす）と良きライバル関係にある忌部神奈（いみべ・かな）。女性史研究家の神奈が主人公となって、日本各地の神話・伝承の裏側に潜む謎に迫る。8月30日発売の『宗像教