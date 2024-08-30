ザ・プリンス パークタワー東京から、2024年クリスマスケーキが登場。2024年9月25日(水)から12月21日(土)まで予約を受け付け、12月20日(金)から12月25日(水)まで受け渡しを行う。“王冠”モチーフのクリスマスケーキザ・プリンス パークタワー東京は、“リワードクリスマス(Reward Christmas)”をテーマに煌びやかなクリスマスケーキ4種を提案。中でも注目は、王冠をモチーフにした「クラウン(CROWN)」。パティシエの手作りにより