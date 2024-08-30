◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの８回無死一塁の第５打席は４番手右腕・ボウマンから左飛だった。球場は大歓声に包まれたが、フェンス際で失速。大谷も悔しそうな表情を浮かべた。オ軍先発は今季メジャーデビューの左腕・