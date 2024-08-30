◆米男子プロゴルフツアープレーオフシリーズ最終戦ツアー選手権第１日（２９日、米ジョージア州イーストレイクＧＣ＝７４９０ヤード、パー７１）松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は年間ポイント３位でトップと３打差の７アンダーからスタート。第１ラウンドを３バーディー、２ボギーの７０で、８アンダーの４位で発進した。前週のＢＭＷ選手権（２２〜２５日）では第２ラウンド前に腰痛で棄権。２２日以来の復帰となった。３番で