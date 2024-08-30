【WWE】RAW（8月26日・日本時間27日／ロードアイランド・プロビデンス）セカンドロープを発射台にロケットのように場外へ…一歩間違えば大けが必至の「飛びすぎロケット殺法」が炸裂。信じられない跳躍力に実況は「鳥人間！」と絶叫し、驚きの4メートルダイブにファンからも驚嘆のコメントが相次いだ。【映像】衝撃の場外ダイブWWE「RAW」で、“ジャッジメント・デイ”のフィン･ベイラー&ドミニク・ミステリオ&JDマク