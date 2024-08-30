台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(30日午後1時現在)▼鶴屋百貨店・30日休館▼サクラマチクマモト・30日臨時休業▼アミュプラザくまもと・30日一部店舗で営業再開▼COCOSA・30日休館・31日から通常営業予定▼鮮ど市場（県内11店舗）・30日全店で臨時休業・31日から通常営業▼ゆめマート・30日【9時開店】熊本市の店舗、合志店、山鹿店、東山鹿店、三角店、鏡店、 八代高