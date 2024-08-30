兵庫県の斎藤元彦知事が職員へのパワーハラスメント疑惑などを文書で告発された問題で、県議会の調査特別委員会（百条委）は30日午後、パワハラの事実関係を確認するため野北浩三・東播磨県民局長を公開で証人尋問した。斎藤氏の最側近だった片山安孝・元副知事（7月に辞職）が告発内容の一部について、野北氏に口止めをしていた疑いが明らかになった。【写真で見る】兵庫県知事、どんな人?元県西播磨県民局長の男性（7月に死