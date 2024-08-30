Atsuko Aoyama［東京３０日ロイター］ - 山形県地盤のきらやか銀行を傘下に持つじもとホールディングス（ＨＤ）は３０日、今年９月に返済期限を迎える公的資金２００億円の返済を１３年後まで延期する計画を決めた。定款の一部を変更するもので、変更の効力発生は国の承認獲得が条件となる。新たな期限は２０３７年９月末。じもとＨＤやきらやか銀で２０２４年３月期に多額の赤字を計上したことなどから、返済は困難と判断