【POP UP PARADE 沙花叉クロヱ】 2025年4月 発売予定 8月30日 予約受付開始 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、ノンスケールフィギュア「POP UP PARADE 沙花叉クロヱ」を2025年4月に発売する。価格は5,500円。8月30日より予約受付を開始した。 本製品はホロライブプロダクション所属「沙花叉クロヱ」さんを全