台風１０号は、３１日にも大阪府内に最接近する見通しだ。台風の進行が遅く、中心から遠く離れた場所でも大雨が降る恐れがあり、府内の自治体は台風襲来への備えを急いでいる。大阪市は２８日夜、市役所正面玄関前に設置する２０２５年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の像（幅３・３メートル、高さ２メートル）が飛来物で破損するのを防ぐため、毛布や保護シートで何重にも包んだ。玄関前の中央から、屋根が