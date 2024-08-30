３０日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３１３．６８ポイント（１．７６％）高の１８１００．００ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１７．８４ポイント（１．８９％）高の６６６４．９７ポイントと続伸した。売買代金は６７５億２２６０万香港ドルに拡大している（２９日前場は５７６億５２６０万香港ドル）。投資家心理が上向く流れ。米景気後退（リセ