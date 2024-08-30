木村花さん中傷訴訟 母親が提出の証拠画像「捏造」と女性側は反論共同通信

木村花さん中傷訴訟 母親が提出の証拠画像「捏造」と女性側は反論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 木村花さんの母親が、花さんを誹謗中傷した投稿者として女性らを提訴した件
  • 女性側も証拠提出された投稿の画像は捏造などと反論し、母親側を提訴
  • 併合審理され、大阪地裁は30日、母親の請求を棄却した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 感情ある? 神田さん巡り批判殺到
  2. 2. 菅田 過去ラブシーン原因で破局
  3. 3. 台風10号「最悪のケース」か
  4. 4. 熊谷真実 10年間洗脳されていた
  5. 5. 目黒蓮 月9撮影現場で不協和音か
  6. 6. キムタクの「台風投稿」に批判
  7. 7. 1億円超タワマン購入 3年で後悔
  8. 8. 河野氏に一撃 女子アナに称賛
  9. 9. 「しょぼ不倫」中丸超えた1位は
  10. 10. 茂木健一郎氏 水ダウ企画に激怒
  1. 11. 「日本の恥」話題小学生に批判も
  2. 12. 優樹菜 一番嫌いな芸能人語る
  3. 13. 肉食でナンパ癖...中丸の素顔
  4. 14. 女優ばかり…近藤春菜に冷めた声
  5. 15. 台風報道にチャリT 視聴者呆れ声
  6. 16. デコピン始球式 大谷左手に注目
  7. 17. 台風10号は消えた? 気象庁の見解
  8. 18. 「ミニアルファード」に反響殺到
  9. 19. 悠仁さまへ反対署名 サイト声明
  10. 20. てんちむ 損害賠償の裁判で号泣
  1. 1. 台風10号「最悪のケース」か
  2. 2. 「日本の恥」話題小学生に批判も
  3. 3. 台風10号は消えた? 気象庁の見解
  4. 4. 悠仁さまへ反対署名 サイト声明
  5. 5. レジ行列で割り込み 若者が怒声
  6. 6. 鈴木奈々「創価学会愛」堂々告白
  7. 7. 美人で聡明 ストーカー記者素顔
  8. 8. 兵庫知事に「とらふぐ事件」疑惑
  9. 9. 路上ライブ「うるさい」通報増加
  10. 10. 男性感電か 高圧線にもたれ死亡
  1. 11. 知事側近の妻優遇 人事案作成か
  2. 12. NHK 中国通販サイト絶賛で炎上
  3. 13. 兵庫知事 深夜にチャットで叱責
  4. 14. 木村花さん母の証拠 捏造と反論
  5. 15. 夜寝る前の反省 心身に悪影響か
  6. 16. 神奈川・平塚市 車が立ち往生も
  7. 17. 強盗致死「母の言葉忘れないで」
  8. 18. 首切断事件 母が消去したLINE
  9. 19. 流通禁止 Amazonが石綿金網販売
  10. 20. 国の「備蓄米」なぜ使わない?
  1. 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  2. 2. 斎藤知事「告発職員処分は適切」
  3. 3. 結婚移住に支援金、事実上撤回＝女性限…
  4. 4. 世耕弘成氏 再び資金パーティー
  5. 5. 小学校で暴力が激増? 驚きの理由
  6. 6. 「北朝鮮経済に大きな打撃」
  7. 7. 「世直しのため総理目指す」連携重視は…
  8. 8. コバホーク小林鷹之もう完全失速…総裁…
  9. 9. セレブぶってる人のありがち一言
  10. 10. 激怒隣人がモスキート音 子絶叫
  1. 11. 来年度予算の概算要求は総額１１７兆円…
  2. 12. 岸田首相、原発再稼働にアクセル＝退陣…
  3. 13. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  4. 14. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  5. 15. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  6. 16. 悠仁さま巡る反対署名1万筆超え
  7. 17. 二階氏、中国指導部と会談　領空侵犯の…
  8. 18. 石破選対が初会合＝本部長に岩屋氏―自…
  9. 19. 大混乱? マイナ保険証に医師警鐘
  10. 20. 保護司の報酬制見送り＝安全確保へ複数…
  1. 1. 日本領空侵犯「深読みはやめて」
  2. 2. ギリシャの港 死骸が埋め尽くす
  3. 3. 海外体操選手 自撮り中に転落死
  4. 4. 在日10年 仏人が帰国し驚いた訳
  5. 5. 北朝鮮の留学生「水抜き」の脅威
  6. 6. テイラー公演で数万人射殺計画か
  7. 7. ウに供与 米軍戦闘機F16が墜落
  8. 8. 欧州 10代のコンドーム離れ進む
  9. 9. 習近平氏の罷免要求? 中国の実態
  10. 10. チェ・ジョンヒョプの「人の心を溶かす…
  1. 11. 3年連続でミシュラン星なし 物議
  2. 12. 首都移転「市民置き去り」の実態
  3. 13. 「イスラム聖戦」指揮官を殺害か
  4. 14. 機内トイレに赤子閉じ込め 中国
  5. 15. 同性に性暴行か…韓国俳優を告訴
  6. 16. 宇宙人が訪問 南米でUFO集団目撃
  7. 17. 外国人氏名の表記統一 韓で混乱
  8. 18. Jロペスと離婚? 早くも女性の影
  9. 19. 1971年の独立以降で最悪の事態
  10. 20. 日本 ウに20万ドルの手術台供与
  1. 1. 1億円超タワマン購入 3年で後悔
  2. 2. NTT 世界初の「低遅延通信」公開
  3. 3. 寝ない子はバカに…小児科医断言
  4. 4. アシックス 野球用品から撤退へ
  5. 5. 建築プロ告白 要らなかった設備
  6. 6. 新紙幣 タンス預金のあぶり出し?
  7. 7. 子どもに年収聞かれた際の答え方
  8. 8. 車が5度涼しくなる? 日産の技術
  9. 9. 世帯年収900万 半数が不満と回答
  10. 10. 老舗百貨店「中三」破産 負債9億
  1. 11. 移住婚女性に支援金検討「差別」
  2. 12. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  3. 13. 精神科医「人生は全部ギフト」
  4. 14. 乃が美の二の舞 鰻人気店を危惧
  5. 15. Twitter改革断行 マスク氏の欠点
  6. 16. 7&i買収 日本企業のチャンスに?
  7. 17. 「ブラック研修」20代男性の本音
  8. 18. 日本のEV 絶対に爆発しないワケ
  9. 19. 世田谷ベース 未公開エリア披露
  10. 20. 水を「還す」コカ･コーラの取組
  1. 1. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
  2. 2. 「睡眠の質」を高めるための方法
  3. 3. THE NORTH FACEがAmazonで42%OFF
  4. 4. Amazon 医薬品などが最大50%OFF
  5. 5. Amazonでザバスが最大44%オフに
  6. 6. Amazonで飲料が最大45%オフに
  7. 7. Ankerの充電器などが最大33%OFF
  8. 8. Amazonセール開幕 注目商品は?
  9. 9. Championやヘインズが最大46%OFF
  10. 10. 「口コミサイト」がGoogleを提訴
  1. 11. ニンテンドースイッチの新機種、2万円…
  2. 12. 2位は「宮崎銀行」の625.8万円、1位は…
  3. 13. カシオ「G-SHOCK」、ビビッドオレンジ…
  4. 14. AmazonでApple製品が最大41%オフ
  5. 15. 企業の情報システム部門やSEの働き方に…
  6. 16. 映画の検閲官をめぐるサイコスリラー『…
  7. 17. 外国人材から選ばれる国になるためには…
  8. 18. カリフォルニア発のオーディオブランド…
  9. 19. 1.7万円で買えるタブレット「Redmi Pad…
  10. 20. パインツキミバーガーが進化！バーガー…
  1. 1. デコピン始球式 大谷左手に注目
  2. 2. 航空保安大W不倫 卑猥トーク流出
  3. 3. 大谷が勧誘していた幻の「侍J」
  4. 4. 男性記者と不倫? 2年前の怪文書
  5. 5. 50−50期待の大谷 MVPには暗雲も
  6. 6. 大谷翔平に死球 投手の妻が声明
  7. 7. 元中日助っ人 3日で事実上戦力外
  8. 8. デコピン質問に変顔 大谷に反響
  9. 9. 中日「監督続投」なら主力流出か
  10. 10. 平本蓮の疑惑 新告白で大混乱
  1. 11. 衝撃の大記録 大谷ペースを速報
  2. 12. 大谷 ボブルヘッド配布を知らず?
  3. 13. 大谷の愛犬 ハリウッドが熱視線?
  4. 14. 里崎氏が絶賛 意外な投手の名前
  5. 15. 伊東の代表復帰で全選手にクギ
  6. 16. 大谷の衝撃の一発に実況22秒沈黙
  7. 17. 大谷人形欲しい…父のグラブ強奪
  8. 18. CY投手 大谷被弾でミス犯せない
  9. 19. プレミア史上初の女性審判が引退
  10. 20. 関学大アメフト部の部員が大麻含有性の…
  1. 1. 感情ある? 神田さん巡り批判殺到
  2. 2. 菅田 過去ラブシーン原因で破局
  3. 3. 目黒蓮 月9撮影現場で不協和音か
  4. 4. 熊谷真実 10年間洗脳されていた
  5. 5. キムタクの「台風投稿」に批判
  6. 6. 河野氏に一撃 女子アナに称賛
  7. 7. 「しょぼ不倫」中丸超えた1位は
  8. 8. 茂木健一郎氏 水ダウ企画に激怒
  9. 9. 肉食でナンパ癖...中丸の素顔
  10. 10. 優樹菜 一番嫌いな芸能人語る
  1. 11. 女優ばかり…近藤春菜に冷めた声
  2. 12. 台風報道にチャリT 視聴者呆れ声
  3. 13. てんちむ 損害賠償の裁判で号泣
  4. 14. 松岡が即答 1番奢ってくれた先輩
  5. 15. 水ダウで陣内が失言ポロリ…反響
  6. 16. 山田裕貴の妹に「パっとしない」
  7. 17. 有名俳優と熱愛? 和歌子が噂告白
  8. 18. 「悪口流出」アナ退社も冷めた声
  9. 19. 「バンザイ」できぬ小学生急増か
  10. 20. 鈴木おさむ氏語る木村拓哉とSMAP
  1. 1. なぜ…愛妻弁当に「家族写真」
  2. 2. 食べ物カビまみれ…義母に病判明
  3. 3. マッチした男性宅のトイレでゾッ
  4. 4. 東京都の難読駅名ランキング
  5. 5. 子に優しい店員退職 訳に母戦慄
  6. 6. コンビニ 雨の日の「NG行為」
  7. 7. 「離婚しちゃダメ」息子涙の訴え
  8. 8. 母の忠告無視して結婚 後悔の訳
  9. 9. 食事が大好きな1歳 まさかの口癖
  10. 10. 離婚寸前に…夫婦喧嘩でのNG行為
  1. 11. 「白黒2色買い！」【ZARA】ザラ女も惚…
  2. 12. 妻の借金癖 結婚後に発覚し絶句
  3. 13. アルコール依存症の祖母に嫌悪感
  4. 14. 母が介護され「いじめないで」
  5. 15. 妻の飲酒を責める義母 娘が論破
  6. 16. 点心食べ放題のランチが豪華すぎ
  7. 17. 「NEW ERA」人気菓子とコラボへ
  8. 18. 新入社員 まさかの逆パワハラ
  9. 19. 食い尽くし夫 BBQでも自己中発揮
  10. 20. ミスド&ポケモンコラボ 11月発売
x