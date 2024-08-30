²Î¼ê¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë±×¼ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Î¾è¤Ã¤¿»®¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï¡¢È±¿§¤â¶â¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ë¹»Ò¤È¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±¤¸·ÏÅý¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê