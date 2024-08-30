兵庫県知事のパワハラ疑惑を調査する百条委員会では、３０日に非公開の証人尋問に出頭した職員が、「斎藤知事からパワハラを受けた」とする証言をしたことが関係者への取材で分かりました。３０日午前には、斎藤知事のパワハラ疑惑を調査する百条委員会で、県の職員２人が非公開の証人尋問に出頭しました。うち１人は、「テレビ出演を理由に知事協議に入れてもらえなくなり異動を命じられた」と述べ、「当時は思わなかったが