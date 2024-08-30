気象台は、午後1時43分に、大雨警報（土砂災害）を三島市、御殿場市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・三島市、御殿場市に発表静岡県では、土砂災害に警戒してください。東部では、低い土地の浸水に警戒してください。伊豆では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■静岡市南部□大雨警報・土砂災害31日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量45mm■静