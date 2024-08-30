お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（41）が30日、自身のX（旧Twitter）を更新。番組で共演したタレントとの2ショットを披露した。井口は「なんだこのサイズ感は#ダウンタウンDX」とし身長195センチのタレント・副島淳とポーズを決めた写真を公開した。フォロワーからは「かわいいいいw」「井口さん、めっちゃ遠くにいる！？」「きっと遠近法ですよね」「リアル戸愚呂兄弟」「トリックアート」「遠近法ですよね！？