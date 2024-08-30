WBSC（世界野球ソフトボール連盟）、日本野球機構（NPB）、NPBエンタープライズは30日、11月9日〜24日に行われる「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」に向け、新ユニフォームの発表と会見を行った。【写真を見る】侍ジャパン“新ユニフォーム”発表、井端弘和監督「新生ジャパンができれば」プレミア12連覇へホームの新ユニフォームには、最強の証である「無双ストライプ」が施されており、二本一組としてさらなる結束を表現