台風10号により、物流の一部に影響が出ています。 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・生活情報など 【日本郵便】（29日（木）午後4時発表） 日本郵便は、以下の地域できょう30日（金）で荷物の預かりや配送、郵便局の窓口業務などすべての業務を停止しています。▼業務停止▼山口県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全ての郵便局※広島県：窓口業務は通常通り行う予定