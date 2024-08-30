福井県に対して使用済み燃料対策の見直しを説明する関西電力の水田仁原子力事業本部長＝30日午前、福井県庁日本原燃が青森県六ケ所村で建設中の使用済み核燃料再処理工場の完成目標を2年半延期すると表明したことを受け、関西電力は30日、福井県内に立地する原発の使用済み燃料対策の工程表を見直すことを明らかにした。関電の水田仁原子力事業本部長が県庁で鷲頭美央副知事と面談し「計画通り搬出できなかったことは申し訳ない