西日本を横断している台風10号が「消えた」という投稿が、30日朝からSNS（ネット交流サービス）で相次いでいる。気象庁のウェブサイトにある衛星画像を見ると、どれが台風かわかりにくくなったためだ。どこまでが台風で、どこからが熱帯低気圧なのか。気象庁に聞いてみた。【衛星写真で見る】台風10号、さかのぼってみると…「台風が消えた。テレビの予報で大騒ぎしてたけど拍子抜け」「台風ってホントにあるの？気象庁