兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会の調査特別委員会（百条委）は30日午後、パワハラの事実関係を確認するため野北浩三・東播磨県民局長を公開で証人尋問した。【写真で見る】兵庫県知事、どんな人?元県西播磨県民局長の男性（7月に死亡）が告発した文書には、斎藤氏が県内の施設に出張した際、20メートルほど手前で車を降りて歩かされたことに立腹し、職員らを怒鳴ったとの