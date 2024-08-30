8月29日（木）、アイドルグループ・Snow Manのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めるラジオ番組「不二家 presents Snow Manの素のまんま」（文化放送・毎週木曜21時～21時30分）が放送。この日のパーソナリティは宮舘涼太と向井康二が担当し、フジテレビで放送された『ドリフに大挑戦スペシャル』に関する感想メールから、宮舘と向井がそれぞれ挑戦したドリフのコントについて振り返っ