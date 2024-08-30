8月19日 開催 セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム「MJ」シリーズのアプリ版「MJ」（以下、「MJアプリ」）の最新情報などを伝えるWEB番組「セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！～新生フェニックス登場！MJ王は誰だ!!」において、「ぱちんこ新世紀エヴァンゲリオン」とのコラボレーションを発表した。 【セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！～新生フ