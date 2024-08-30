侍ジャパンの新ユニホーム発表会見が３０日、都内のホテルで開かれ、井端弘和監督、吉見一起投手コーチが出席した。ミズノ社製でホーム用は白地に「無双ストライプ」と命名された２本一組のストライプを採用。ビジター用は伝統的な紺と日本を象徴する赤を継承したデザイン「ＫＩＳＨＯ・輝勝」を取り入れた。ホーム用を着用した井端監督は「軽量化されていると感じる。団結力を高めてぜひとも大会連覇を果たしたい」と、新ユ