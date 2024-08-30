台風10号は30日午前4時ごろ、九州北部を横断し鹿児島を離れつつあります。ただ県本土と種子島屋久島地方が風速15メートル以上の強風域に入っています。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風10号は、30日午前11時には大分県国東市付近にあって、1時間に15キロの速さで北東へ進んでいると推定されます。中心気圧は994ヘクトパスカ