29日、日本サッカー協会が北中米ワールドカップアジア最終予選2試合に臨むサッカー日本代表メンバー27人を発表した。 6月の2次予選参加メンバーを中心に、パリオリンピック世代も多数選出。 アジアカップ以来招集のなかった伊東純也が7ヶ月ぶりの代表復帰。 さらに怪我のため代表から離れていた三笘薫も招集。クラブでの活躍ぶりからも期待がかかる。 9月から始まるアジア最終予選。日本代表はW