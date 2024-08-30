じもとホールディングス（ＨＤ）は３０日、傘下のきらやか銀行（山形市）に注入された公的資金２００億円について、９月末の返済期限を２０３７年９月末まで１３年延期する方針を発表した。きらやか銀の経営悪化により返済が困難となったためで、じもとＨＤが同日の取締役会で決議した。国の承認が必要で、金融庁が９月２日にも開く有識者会議で返済延期を盛り込んだ経営強化計画を審査する。じもとＨＤは、川越浩司会長と鈴木