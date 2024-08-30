元自民党衆院議員の金子恵美氏（46）は30日、自身のブログを更新。この日午後2時から予定しているTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）出演のための名古屋への移動を、台風10号接近に伴う東海道新幹線の運休で、断念したことをつづった。29日に大阪で番組収録があったことを明かした上で「収録後、新大阪駅に向かうと、、、東海道新幹線はすでに運休になっていました。。。」と告白。「名古屋に向かうことを諦め、今日も大阪