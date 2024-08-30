【第38巻 「幻影旅団特製イラストカード」】 9月4日 発売予定 価格：572円 集英社は、9月4日発売予定の「HUNTER×HUNTER（ハンターハンター）」第38巻に購入時に配布される「幻影旅団特製イラストカード」を少年ジャンプ編集部の公式Xで公開した。 配布されるイラストカードは、黒い背景と白い背景にそれぞれ幻影旅団のメ