【休載イラスト】 8月30日 公開 集英社は8月30日、江垣沼氏によるマンガ「生意気なギャル姉を解らせる話」の休載イラストをとなりのヤングジャンプ及びヤンジャン！にて公開した。 休載イラストに描かれているのはどこか不安げな姉の姿。なお、次回更新は9月6日予定となっている。 【関連記事】 ・【最新話】「生意気なギャル姉を解らせる話」第7話「解熱」が「となりのヤ