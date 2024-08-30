名古屋グランパスは30日、31日午後7時に豊田スタジアムで予定していたJ1第29節・アルビレックス新潟戦が中止になったことを発表した。名古屋はクラブ公式サイトを通じ、「台風10号の影響から、試合前後のアクセスおよび試合中の安全な運営を考慮し、Jリーグと協議の上、試合中止が決定いたしました」と報告した。30日午後1時を過ぎた時点で、名古屋vs新潟、ジュビロ磐田vs横浜F・マリノス、京都サンガF.C.vs鹿島アントラーズ