■「履いちゃってるんですけど～！」髪の毛にもおぱんちゅうさぎを付けたIVEレイ 【動画】キュートなパジャマ姿でゆる～く歌うIVEレイ IVEのREI（レイ）が披露した「おぱんちゅうさぎソング」が、可愛すぎると話題を呼んでいる。 人気キャラクター・おぱんちゅうさぎについて歌う「おぱんちゅうさぎソング」。作者・可哀想に！のYouTubeで動画が公開されており、再生回数は1980万回を超える。 IVEの公